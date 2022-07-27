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Сегодня, 15:03

В «Лужниках» пройдет открытая тренировка бойца ММА Саши Стоуна

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Боец ММА Саша Стоун проведет открытую тренировку на большой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники». Мероприятие состоится 31 июля.

«Через неделю меня ждет непростой бой. Естественно, все свое время я провожу в подготовке к нему. Мне очень важна поддержка моих фолловеров, а открытая тренировка — прекрасный способ обмена энергией. Поэтому я приглашаю всех желающих: приходите поддержать и вдохновить меня. Сейчас это очень важно!» — приводит слова Стоуна «Известия».

Сообщается, что на тренировке Стоун намерен поделиться с поклонниками секретами своих ежедневных тренировок, которые помогают ему оставаться в форме и поддерживать эмоционально-психологическое здоровье.

Также пришедшие смогут увидеть вживую, как спортсмен готовится к бою в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 5 августа. Стоун сразится с бойцом и блогером Святославом Коваленко.

Источник: https://iz.ru/1370957/2022-07-27/otkrytaia-trenirovka-boitca-mma-sashi-stouna-proidet-v-luzhnikakh
ММА
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