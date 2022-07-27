В «Лужниках» пройдет открытая тренировка бойца ММА Саши Стоуна

Боец ММА Саша Стоун проведет открытую тренировку на большой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники». Мероприятие состоится 31 июля.

«Через неделю меня ждет непростой бой. Естественно, все свое время я провожу в подготовке к нему. Мне очень важна поддержка моих фолловеров, а открытая тренировка — прекрасный способ обмена энергией. Поэтому я приглашаю всех желающих: приходите поддержать и вдохновить меня. Сейчас это очень важно!» — приводит слова Стоуна «Известия».

Сообщается, что на тренировке Стоун намерен поделиться с поклонниками секретами своих ежедневных тренировок, которые помогают ему оставаться в форме и поддерживать эмоционально-психологическое здоровье.

Также пришедшие смогут увидеть вживую, как спортсмен готовится к бою в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 5 августа. Стоун сразится с бойцом и блогером Святославом Коваленко.