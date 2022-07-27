Магомедшарипов — о завершении карьеры: «Разозлился, что в UFC обещали одно, а делали другое»

Бывший боец UFC Забит Магомедшарипов (18-1) рассказал, из-за чего завершил карьеру бойца.

«В первую очередь [завершил карьеру] из-за отказов, не получалось драться уже два года, — сказал Магомедшарипов на семинаре «Трудности в Спорте — на пути к большим победам». — Потом начались травмы, болел много, не восстановился. В основном [ушел] из-за боев, потому что не получалось подраться, не давали за пояс подраться. Обещали одно, а делали другое. Не сдерживали обещаний. Из-за этого разозлился».

31-летний Магомедшарипов провел в UFC шесть боев и не потерпел ни одного поражения. В последнем бою он одолел Кэлвина Каттара (23-5) единогласным решением судей. Бой состоялся 10 ноября 2019 года на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.