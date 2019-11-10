Забит Магомедшарипов: «Мне больше нравится в Америке драться, чем в России»

Российский боец Забит Магомедшарипов заявил, что после победы над Келвином Каттаром на турнире UFC в Москве он настроен на титульный бой.

— Я настроен на титульный бой, шесть побед подряд одержал в UFC, вроде бы заслужил это. Но если организация решит мне еще один бой дать, то соглашусь, конечно. Проведу хорошую подготовку и подерусь с кем скажут.

Холлоуэй? Он действительно хороший боец, но бьет слабее, чем Каттар. Не думаю, что там есть какая-то опасность, с ним можно и подраться, и побороться. Не думаю, что он какой-то особенный. Посмотрим, что будет у него с Волкановски.

Поддержка чувствуется, но мне больше нравится в Америке драться, когда немного людей со мной. Тут очень много людей приехало, все за меня болеют, на меня это давит, я не хочу их разочаровать. Мне не нравится, когда много людей вокруг меня. В Америке ты один, спарринги, тренировки, бой. Мне там больше нравится драться. (Михаил Потапов)