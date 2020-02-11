Забит Магомедшарипов: «Каждый второй говорит мне про выносливость. Это чуть-чуть раздражает»

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов рассказал о том, как относится к разговорам о его выносливости. 9 ноября 2019 года Магомедшарипов победил американца Келвина Каттара на турнире UFC Fight Night 163 в Москве. В третьем раунде он был не так активен, как в двух первых.

— После боя с Келвином Каттаром много говорили про вашу выносливость. Как именно ее тренируете?

— Конечно, я бы не сказал, что у меня идеальная выносливость. Но на тренировках спокойно дерусь пять раундов. Просто бывает, что весогонка не так идет, болезни всякие случаются. И мне кажется, что я трачу сил больше, чем другие, так как бью ногами. Удары ногами отнимают много сил. Если только боксировать, то, думаю, смог бы так спокойно драться четыре-пять раундов. Когда делаешь одно и то же, то энергии тратишь немного.

— Как реагируете на то, когда говорят, что у вас проблемы с выносливостью?

— Каждый второй человек, которого встречаю на улице, говорит: «Нужна выносливость, выносливость». Это чуть-чуть раздражает. Но сейчас перестал обращать внимание. У меня же есть тренеры, они лучше знают, чего мне не хватает. Я и сам понимаю это.

— Прямо подходят и говорят?

— Да, каждый второй.

28-летний Магомедшарипов сейчас занимает 3-е место в рейтинге UFC в полулегком весе (до 65,8 кг). На счету Магомедшарипова 18 побед и 1 поражение в ММА (6-0 в UFC). (Илья Андреев)

Полностью интервью с Магомедшариповым читайте — здесь