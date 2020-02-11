Забит Магомедшарипов: «Если выиграю в апреле, следующий бой будет титульным»

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов сообщил, что в случае победы в ближайшем поединке он получит бой за титул. Поединок с участием Магомедшарипова планируется а 18 апреля — на турнире UFC 249 в Нью-Йорке. Предполагаемый соперник — американец Брайан Ортега.

— Макс Холлоуэй проиграл Алексу Волкановски. Удивило ли это?

— Они оба хорошие бойцы. Я давал 50 на 50. Волкановски физически крепкий, выносливый парень, который всегда идет вперед. Считаю, Волкановски обыграл Холлоуэя, чисто по уму поработал и выиграл, выбрал отличный план на бой. Если бы он по-другому дрался, то проиграл бы. Не знаю, кто выиграет в реванше. Но Макс может победить спокойно.

— Думаете, будет реванш?

— Зависит от моего боя. Сейчас у меня будет претендентский бой. Может, между ними будет реванш. Если нет, то тот, кто победит в апреле, будет следующим драться за пояс с Волкановски.

28-летний Магомедшарипов сейчас занимает 3-е место в рейтинге UFC в полулегком весе (до 65,8 кг). На счету Магомедшарипова 18 побед и 1 поражение в ММА (6-0 в UFC). (Илья Андреев)

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