Яндиеву предъявлено обвинение в избиении Харитонова

Российскому бойцу ММА Адаму Яндиеву предъявлено обвинение в нанесении легкого вреда здоровью другого бойца Сергея Харитонова, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

«Я была у Яндиева, — цитирует Меркачеву «РЕН ТВ». — Насколько я поняла из беседы с ним, ему предъявили обвинение в нанесении травм Харитонову и второму фигуранту дела. Завтра полиция выйдет с ходатайством о его аресте».

Конфликт произошел вечером 13 ноября на спортивном турнире в «Лужниках» в Москве. Яндиев сначала напал на Руслана Абдо, затем на Сергея Харитонова. 40-летний ветеран ММА сейчас находится в больнице с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, переломом носа со смещением. У Абдо также сломан нос.

Причиной агрессии Яндиева стала реакция на упоминание о долгах перед Харитоновым. Ранее сообщалось, что Харитонов несколько лет назад дал приятелю крупную сумму и дарил дорогие подарки, однако деньги Яндиев до сих пор не вернул.