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Яндиев о драке с Харитоновым. «Он мне слюнями в лицо говорит: «Пошел ты»

22:03
Адам Яндиев. Фото Instagram
Адам Яндиев. Фото Instagram
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Фрагмент интервью бойца UFC Адама Яндиева о конфликте с бойцом Bellator Сергеем Харитоновым появился в Сети. Полная версия должна быть опубликована на YouTube-канале блогера Геннадия Голицына.

«Я в последний раз я ему сказал: «Сергей, извинись». И на что он, со своими слюнями в лицо, мне говорит: «Да пошел ты», — сказал Яндиев.

13 ноября в Москве 32-летний Яндиев напал на 40-Харитонова и его друга 41-летнего Руслана Абдо. Обоим понадобилась госпитализация. Яндиев сейчас находится в СИЗО, в его отношении были возбуждены два уголовных дела.

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