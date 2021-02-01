Ян выложил в соцсети ролик с бездомным. Он вызвал волну возмущения
16:40
Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян выложил в соцсети неоднозначный видеоролик. На кадрах запечатлен бездомный, к которому обращаются «Алджа».
Это намек на будущего соперника Яна — Алджамейна Стерлинга. Бойцы должны встретиться 6 марта на турнире UFC 259.
Этот ролик подвергся резкой критике со стороны болельщиков. Позже Ян удалил его.
27-летний Ян одержал в ММА 15 побед (7 нокаутом) и потерпел 1 поражение. На счету 31-летнего Стерлинга 19 побед и 3 поражения.
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