Ян выложил в соцсети ролик с бездомным. Он вызвал волну возмущения

Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян выложил в соцсети неоднозначный видеоролик. На кадрах запечатлен бездомный, к которому обращаются «Алджа».

Это намек на будущего соперника Яна — Алджамейна Стерлинга. Бойцы должны встретиться 6 марта на турнире UFC 259.

Lmfao damnn Pull-Out Pete got jokes?!

.@PetrYanUFC I knew you deleted something you little weasel https://t.co/IpWhwVyZib — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) February 1, 2021

Этот ролик подвергся резкой критике со стороны болельщиков. Позже Ян удалил его.

27-летний Ян одержал в ММА 15 побед (7 нокаутом) и потерпел 1 поражение. На счету 31-летнего Стерлинга 19 побед и 3 поражения.