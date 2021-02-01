Блогер и боец ММА Тарасов требует наказать мужчину, бившего детей об пол

Блогер и боец MMA Артем Тарасов высказался о жителе Омска, который избивал своих детей. В сети появилось видео, как 45-летний мужчина кидал лицом об пол пятилетнего сына и восьмилетнюю дочь.

«Хотелось бы прокомментировать видео того мужчины. Хотя, на самом деле, после такого видео я его мужчиной называть не могу, — цитирует «Рен ТВ» Тарасова. — Так обращаться со своими детьми нельзя. Мы видели просто ужаснейшее жестокое обращение с детьми. Я считаю, что такое воспитание не должно быть, ему просто нет места.

Отец должен понести все требуемые законом наказания. В принципе, люди, которые дальше так «воспитывают» детей, задумайтесь, к чему мы идем? К чему мы идем с таким воспитанием?"

Отец был задержан. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу. Сейчас против него возбуждено дело по статье «Истязание несовершеннолетних».