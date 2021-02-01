Чемпионат Европы по ММА пройдет в России в 2021 году

Чемпионат Европы по смешанным боевым единоборствам (ММА) пройдет в России в 2021 году. Об этом 1 февраля сообщил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

«Чемпионат Европы по смешанным боевым единоборствам пройдет впервые в России под эгидой объединенной федерации IMMAF/WMMAA, — цитирует ТАСС Габдуллина. — На недавней встрече министр спорта РФ Олег Матыцин назвал очень важным и правильным, что в это сложное для всех время Союз ММА России сумел привлечь международное мероприятие такого масштаба в страну».

По его словам, будет сделано все, чтобы чемпионат и первенство континента прошли на самом высоком уровне и стали показательными для всех стран.

В числе городов-претендентов на проведение турнира в 2021 году — Санкт-Петербург, Казань и Сочи.