Ян рассказал, какое наследие оставит после себя

Россиянин Петр Ян перед боем с бразильцем Жозе Алдо рассказал, какое наследие после себя хотел бы оставить. Их встреча за титул в легчайшем весе состоится 11 июля на турнире UFC 251, который пройдет на специально оборудованном острове в ОАЭ.

— Знаете, первый парень из Сибири, который попал в UFC, будет драться за пояс, это уже такая, моя маленькая история, — цитирует Яна «Российская газета». — Во-вторых, это и моя личная история. Это проделанный путь: я прекрасно понимаю, откуда я, через что прошел, как здесь оказался. Хочу оставить за собой мотивацию для молодежи, которая живет в удаленных уголках нашей страны, что если есть желание, стремление, вера в себя, можно достичь многого. Возможно, мой путь станет примером для других и кто-то тоже добьется успеха. Вообще в спорте не главное стать чемпионом мира. В нем ты учишься преодолевать, осознавать, переживать. В жизни это всегда пригодится, когда нужно действовать.

- Вы считаетесь зрелищным бойцом. Сами свои поединки пересматриваете?

- Да, конечно. После боя отдохнешь два-три дня и смотришь. Причем по нескольку раз.

На счету Яна 14 побед и 1 поражение в ММА.