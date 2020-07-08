Ян рассказал, какое наследие оставит после себя
Россиянин Петр Ян перед боем с бразильцем Жозе Алдо рассказал, какое наследие после себя хотел бы оставить. Их встреча за титул в легчайшем весе состоится 11 июля на турнире UFC 251, который пройдет на специально оборудованном острове в ОАЭ.
— Знаете, первый парень из Сибири, который попал в UFC, будет драться за пояс, это уже такая, моя маленькая история, — цитирует Яна «Российская газета». — Во-вторых, это и моя личная история. Это проделанный путь: я прекрасно понимаю, откуда я, через что прошел, как здесь оказался. Хочу оставить за собой мотивацию для молодежи, которая живет в удаленных уголках нашей страны, что если есть желание, стремление, вера в себя, можно достичь многого. Возможно, мой путь станет примером для других и кто-то тоже добьется успеха. Вообще в спорте не главное стать чемпионом мира. В нем ты учишься преодолевать, осознавать, переживать. В жизни это всегда пригодится, когда нужно действовать.
- Вы считаетесь зрелищным бойцом. Сами свои поединки пересматриваете?
- Да, конечно. После боя отдохнешь два-три дня и смотришь. Причем по нескольку раз.
На счету Яна 14 побед и 1 поражение в ММА.
Дополнительная информация:
https://rg.ru/2020/07/08/petr-ian-v-tresh-toke-est-gran-kotoruiu-ne-perejdu.html