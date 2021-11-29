Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович разобрал причины поражения Гловеру Тейшеру в поединке на UFC 267 в Абу-Даби.

«Все пошло не так, — сказал Блахович на шоу The MMA Hour. -Я не должен был драться в этот вечер. Это был не мой день. Я бы проиграл кому угодно в тот момент. Не хочу ничего объяснять, но это просто был не мой день. Я должен был прислушаться к себе, у меня было плохое предчувствие. Иногда оно ко мне приходит, и если я не слушаю его, происходит что-то плохое. Всякий раз, когда я думал о лагере к бою, о самом бое, у меня было нехорошее предчувствие. Я гнал его от себя, и это было ошибкой.

Это один из худших моментов моей карьеры. Больше всего меня расстраивает, что я не попытался выжить, не оказал сопротивление. Я отдал пояс забесплатно. Это худшее, что может быть. Почему я быстро постучал? Потому что я не мог дышать (смеется). Если бы я смог дышать, я бы не постучал.

К следующему кэмпу мы проведем изменения в подготовке. На следующей неделе у нас будет встреча с владельцами зала, с тренерами, соберутся лучшие бойцы. Мы обсудим, что делать дальше, что менять. А менять что-то нужно, потому что-то, что мы делали последние года три — больше не работает. Мы должны меняться, или наш зал больше не будет считаться лучшим в Польше. Ведь проблемы были не только у меня [в бою с Гловером], проблемы были в то же время и у других бойцов зала. Такие же. Надо менять подход к тренировкам. Наш организм привык к той работе, что была последние годы, мышцы привыкли. Мы перестали развиваться. Надо меняться».

30 октября Блахович проиграл Тейшейре удушением сзади во 2-м раунде главного события вечера на UFC 267 в Абу-Даби.