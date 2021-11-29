Хабиб: «UFC пообещал Исламу Махачеву двойной бонус, если он финиширует Дариуша»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка Ислама Махачева и Бенила Дариуша.

«Мое мнение, Ислам и Бенил сильнее Дастина Порье и Джастина Гэтжи. Мы должны уважать имя, которое есть у Порье и Гэтжи, но как бойцы Ислам и Дариуш — сильнее. Это, вне всяких сомнений, претендентский бой.

UFC сами сказали это Исламу. Кто победит — дерется за титул следующим. И у меня для вас есть приватная новость — UFC пообещали Исламу двойной бонус, если он финиширует Бенила. Не знаю, правда, пообещали ли то же самое Дариушу (смеется)«, — сказал Нурмагомедов в интервью Youtube-каналу ESPN.

Поединок Махачева и Дариуша пройдет 26 февраля на UFC Fight Night.