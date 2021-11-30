Андерсон Силва назвал важнейший бой в карьере. Он прошел не в UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва в интервью AG Fight рассказал, что самым важным боем в карьере считает поединок с Хаято Сакураи в промоушене Shotoo.

Бой прошел 26 августа 2001 года в Осаке (Япония), Силва победил единогласным решением судей и стал чемпионом Shotoo в среднем весе.

«Мой самый важный бой в карьере — это мой первый бой за чемпионский титул — в Японии против Хаято Сакураи, — сказал Силва. — Это самый важный бой, поскольку без победы в нем я бы не получил возможность биться в Pride, соответственно после этого выступать в Англии, а затем — в UFC».

На счету 46-летнего Силвы 34 победы и 11 поражений в ММА. Один бой с его участием признан несостоявшимся. Бразилец был чемпионом UFC в среднем весе с 2006 по 2013 годы.