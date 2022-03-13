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Сегодня, 05:29

Ядонг: «Хочу подраться с Домиником Крузом»

Никита Горшенин
Корреспондент

Китайский боец UFC Сонг Ядонг прокомментировал победу над бразильцем Марлоном Мораесом в со-главном поединке турнира UFC Fight Night 203.

«Я счастлив, но чувствую себя немного неловко, потому что Марлон отличный парень. План на бой был построен вокруг защиты, но представился шанс, и я смог им воспользоваться. Что дальше? Я хотел бы подраться с Домиником Крузом, уважаю его, но хотел бы его следующим», — сказал Ядонг в октагон-интервью.

Поединок в легчайшем весе завершился победой Ядонга нокаутом в первом раунде. На счету 24-летнего китайца 19 побед и 5 поражений, у 33-летнего Мораеса 23 победы и 10 поражений.

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Ядонг нокаутировал Мораеса в со-главном бою UFC Fight Night 203
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