«Я только начинаю борьбу». Макгрегор обратился к тем, кто его обвиняет

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор сделал заявление по поводу обвинений в его адрес. Как пишет TMZ, оно было опубликовано на приватной странице в Facebook.

— Как ни старайтесь настроить против меня всех, правда все равно победит, — приводит слова Макгрегора TMZ. — Это касается и обвинений того пожилого человека (Конор назвал его бэйби-отцом. — Прим. «СЭ»), и обвинений в изнасиловании, и в непристойном поведении, и прочем дерьме, которое на меня льется, в том числе в группе в WhatsApp. Да говорите все, что хотите! Я никогда не отступлю от своих слов! Правда есть правда, она меня окрыляет. Я знаю свой характер. Да благословит бог ДНК, да благословит бог CCTV, да благословит бог очевидцев, да благословит бог правду! В правде сила! Я свободен!

— Я никогда не выплачу ни цента тому, кто позорно и несправедливо обвиняет меня! Никогда! — подчеркнул боец. — Я буду сражаться и я только начинаю свою борьбу! Вы еще узнаете про все прошлые инциденты. Ничто не будет забыто. Я не дам этим людям обвинить меня, а потом исчезнуть во тьме, чтобы попробовать разрушить еще чью-нибудь жизнь. Никогда не позволю им этого! И я никогда не убью себя, как бы сильно многие ни хотели этого!