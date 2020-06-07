«Я приду за ним». Стерлинг снова бросил вызов Яну

В Лас-Вегасе на турнире UFC 250 определился следующий претендент на титул в легчайшем весе, который встретится с победителем боя Петр Ян — Жозе Алдо. Американец Алджамейн Стерлинг удушающим приемом в первом раунде победил соотечественника Кори Сэндхэгена.

— Я устал от этого чертового хайпа, — приводит слова Стерлинга после победы MMA Fighting. — Все говорят, как хорош Петр Ян. Ему лучше выиграть следующий бой, потому что я приду за ним.

На счету 30-летнего Стерлинга 19 побед и 3 поражения в ММА. Его победная серия насчитывает 5 боев. У 28-летнего Сэндхагена 12 побед и 2 поражения.

27-летний Петр Ян ведет серию из шести побед под баннером UFC, в последнем поединке победив нокаутом в третьем раунде члена Зала славы UFC Юрая Файбера.

Нуньес — Спенсер и другие бои UFC 250: расписание и трансляция