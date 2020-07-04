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«Я потерял отличного друга и коллегу». Хавьер Мендес скорбит по Абдулманапу Нурмагомедову

05:52
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Тренер чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова. Отец Хабиба скончался в возрасте 57 лет.

«Мир потерял великого тренера ММА и боевых искусств. Россия потеряла большого гуманиста, который всегда любил людей рядом с собой и пытался им помогать. Семья потеряла великого отца и лидера, Хабиб потерял наставника, тренера и отца, который любил его безмерно... А я потерял отличного друга и коллегу, которого я навсегда запомню и буду вспоминать с признательностью за доверие и принятие в семью! Он теперь с Господом, поэтому я знаю, что у него все хорошо. Покойся с миром», — написал Мендес.

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