«Я поборол его дважды». Отец Хабиба ответил на критику Тактарова

Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов — ответил на критику бывшего бойца Олега Тактарова.

Ранее Тактаров в интервью Youtube-каналу «ОТДУШИВДУШУ» в резкой форме рассказал о конфликте с Нурмагомедовыми. Тактаров выступал в 1990-е годы и выиграл один из турниров UFC. Он считает себя первым российским чемпионом в данной лиге. При этом во времена, когда там дрался Тактаров, титула регулярного чемпиона в UFC еще не существовало.

— Вы корректно отреагировали на высказывания Тактарова. Вам не кажется, что он все-таки берега попутал?

— И дальше по отношению к Олегу хочу быть корректным. То, что он пишет, говорит — на его совести. Он хороший парень. Гостил у нас. Мы сделали ему подарки, тренировались вместе с ним, готовы и потом вести себя так же гостеприимно. Олег, молодец, продолжайте в том же духе... Люди все видят.

— По отношению к вам так поступили впервые?

— Нет. Это седьмой или восьмой такой случай. Но реагировать на каждого... Разве у меня есть на это время? У меня тренируются 27 профессиональных бойцов, я должен созидать, а отвлекаться на такие вещи не хочется.

— Если бы сейчас вышли на ковер против Тактарова, побороли его?

— Спросите у Олега, кто кого тогда на зарядке поборол. Я готов в любое время выйти побороться. У меня есть младший брат, чемпион мира по спортивному самбо, спросите у него, как я борюсь, он знает. Он (Тактаров. — Прим. «СЭ») дважды попробовал со мной побороться. Я его оба раза поборол. Мало кто из людей моего возраста меня может побороть, я себя не восхваляю, просто нахожусь в форме, тренируюсь. Мало кто в мои годы проводит по 4-5 часов в день на ковре. (Илья Андреев)