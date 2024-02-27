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27 февраля, 18:51

Василевский: «Большой респект Шлеменко за то, что пригласил в Омск»

Алина Савинова
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Боец ММА Вячеслав Василевский рассказал, что думает о предложении Александра Шлеменко помочь ему с подготовкой к боям.

«Нет ничего невозможного. Сибирь — моя родина. Он из Омска, я из Красноярского края. Я даже больший сибиряк, чем Александр Палыч. Омск более европейский город. Никогда не был там, может заеду, лично посмотрю, пообщаемся с Александром Павловичем в его угодьях. Готовиться? Мне удобно в Москве и в таких форматах, когда не надо разъезжать. Спокойненько подводить себя к хорошим кондициям. Саша, большой респект, что пригласил. Очень приятно», — цитирует Василевского MMA.Metaratings.ru.

Шлеменко и Василевский дважды встречались в клетке. Оба поединка прошли в 2016 году и завершились победой Александра.

Всего на счету Шлеменко 62 победы, 15 поражений и одна ничья. В активе Василевского 36 побед при девяти поражениях.

Источник: Metaratings.ru
Александр Шлеменко
ММА
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