Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился мнением об Александре Иличе, который проведет поединок с Александром Шлеменко на турнире RCC 26 августа.

«Никакой бой. Я не знаю никакого Илича. Привезли мешок, ноунейм. Думаю, что фамилия соперника Шлеменко ни о чем не говорит не только мне, но и всем остальным. Александр выбирает себе легкие пути. Он просто зарабатывает деньги. Что может быть лучше мешка из Европы? Только мешок из Бразилии. На этот раз привезли мешок из Европы. Но он сам в этом не сознается. Легкие деньги. Привезли человека на убой в главный бой вечера. Можно выйти, победить и произнести мотивационную речь: «Не пейте, не гуляйте после десяти, занимайтесь спортом». Высосанное из пальца противостояние», — приводит Metaratings.ru слова Василевского.

Шлеменко и Илич подерутся 26 августа на турнире RCC в Екатеринбурге. Изначально против росскийского бойца должен был выйти Магомед Исмаилов, но бой был отменен из-за того, что Исмаилов не успевал подготовиться к поединку.