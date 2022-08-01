Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (61-13) сообщил, что из-за смены соперника ему будет необходимо поменять всю подготовку к Александру Иличу (13-5).

«Сердце немного колотится, потому что пока не знаю, как против него работать. Это в корне, совершенно другой соперник, — сказал Шлеменко в интервью «СЭ». — Я все это время готовился к невысокому борцу. Да, к левше, но все-таки борцу. Все это время я в большей степени работал над защитой в борьбе. Здесь человек, который совершенно не будет бороться — от слова совсем. Поэтому надо перекроить всю подготовку.

Плюс это очень неудобный боец — нокаутер-левша, который своими ногами лупит как битами. Причем он очень хорошо меняет уровни — бьет и по корпусу, и в ногу может работать, и резко переводит в голову. Тяжело защититься. Короче, напрягает. Пока меня это все сильно напрягает. Пока я не выстроил тактику, как буду работать. Для меня это непонятный соперник".

Шлеменко и Илич подерутся 26 августа на турнире RCC в Екатеринбурге. Изначально против Шлеменко должен был выйти Магомед Исмаилов (17-3), но бой был отменен из-за того, что Исмаилов не успевал подготовиться к поединку.