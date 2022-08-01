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Сегодня, 15:24

Эмеев считает, что Дацик может нокаутировать Монсона

Алексей Еремин
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Российский боец UFC Рамазан Эмеев поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Вячеславом Дациком и Джеффом Монсоном.

«Я думаю, что если Дацик сможет в начале боя не дать себя повалить, то он легко «ушатает» Монсона. И закончить техническим нокаутом. Если Монсон переведет в партер, то он свое дело сделает. Дацик — боксер, ударник профессиональный. Но в партере у него шанс будет. Это такой бой интересный. Если Монсон не переведет в партер, то, наверное, выиграет Дацик», — приводит РЕН ТВ слова Эмеева.

В последнем поединке 35-летний Эмеев проиграл нокаутом в первом раунде австралийцу Джеку Делле Маддалене на турнире UFC 275 в Сингапуре.

Бой Монсона и Дацика станет главным поединком турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 5 августа. Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1007075-emeev-schitaet-chto-monson-mozhet-pobedit-datsika-v-pervom-raunde
Вячеслав Дацик
Джефф Монсон
ММА
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