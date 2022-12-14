Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Р§Рњ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 21:05

Василевский считает Коваленко фаворитом в бою с Емельяненко

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российский боец Вячеслав Василевский назвал фаворита боя между Александром Емельяненко и Святославом Коваленко.

«По сегодняшнему состоянию и мотивации фаворит Коваленко. Для него это реально бой, а для Саши — заработок денег. У него нет огня. Учитывая его не самые лучшие кондиции, ему будет тяжело что-то сделать с Коваленко», — приводит слова Василевского «РБ Спорт».

Бой Емельяненко и Коваленко пройдет 16 декабря в рамках заключительной в этом сезоне суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Последний бой Емельяненко провел в сентябре против Вячеслава Дацика по правилам бокса и проиграл ему нокаутом за 13 секунд.

Источник: РБ Спорт
Александр Емельяненко
0
Читайте также
Момент с Матча звезд КХЛ крутят по всему миру! В Америке оценили клюшку-шашлык
На Кубке мира нет России, но много бывших российских биатлонистов. Как у них дела?
The Washington Post узнала условия отправки комплексов Patriot на Украину
Грипп в России 2022 — последние новости
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Как следят за окружающей средой на Дальнем Востоке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Емельяненко — о бое с Коваленко: «Выхожу драться и побеждать»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости