Василевский считает Коваленко фаворитом в бою с Емельяненко

Российский боец Вячеслав Василевский назвал фаворита боя между Александром Емельяненко и Святославом Коваленко.

«По сегодняшнему состоянию и мотивации фаворит Коваленко. Для него это реально бой, а для Саши — заработок денег. У него нет огня. Учитывая его не самые лучшие кондиции, ему будет тяжело что-то сделать с Коваленко», — приводит слова Василевского «РБ Спорт».

Бой Емельяненко и Коваленко пройдет 16 декабря в рамках заключительной в этом сезоне суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Последний бой Емельяненко провел в сентябре против Вячеслава Дацика по правилам бокса и проиграл ему нокаутом за 13 секунд.