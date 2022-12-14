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Емельяненко — о бое с Коваленко: «Выхожу драться и побеждать»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский боец ММА Александр Емельяненко поделился ожиданиями от поединка с блогером и бойцом Святославом Коваленко.

«Расту, учусь, прогрессирую, не стою на месте, двигаюсь вперед. По-прежнему нравится делать свое любимое дело — выходить, драться и побеждать», — приводит слова Емельяненко РЕН ТВ.

Он также отметил, что перед боем с Коваленко провел очень хорошую подготовку.

Бой между Емельяненко и Коваленко пройдет 16 декабря в рамках заключительной в этом сезоне суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Источник: РЕН ТВ
Александр Емельяненко
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