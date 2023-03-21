Ермеков и Одилов могут провести бой в рамках 1/4 Гран-при АСА

Чемпион Eagle FC в среднем весе Даурен Ермеков рассказал о возможном поединке против Фаридуна Одилова под эгидой ACA.

«В декабре без боя забрал пояс чемпиона EFC. Сейчас в лиге нет боев, поэтому, чтобы не было простоя, URAL FC предложил мне провести поединок. На бой против Гамзата Хирамагомедова Шамиль Завуров меня отпустил. Недавно увидел информацию о том, что Завуров отпустил меня и Мехди Дакаева. Я разговаривал с Асланбеком Бадаевым, хотел выступить в Гран-при АСА. Продолжим переговоры после боя с Хирамагомедовым. Что касается боя с Фаридуном Одиловым, для меня здесь нет ничего личного. Просто спортивный интерес. Хотел, чтобы наш бой состоялся. Первый бой в АСА могу провести против Одилова в рамках 1/4 Гран-при, такой план у лиги есть», — приводит слова Ермекова MMA.Metaratings.ru.

Ермеков последний бой провел на турнире Eagle FC 48, который состоялся в июле 2022 года. Там Даурен одержал победу над Гамзатом Хирамагомедовым техническим нокаутом во втором раунде. На его счету 16 побед и пять поражений.