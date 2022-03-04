Топовый полусредневес UFC Колби Ковигтон обратился к шведскому бойцу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву.

«Проложи свой путь наверх, и никаких проблем — я сразу же отброшу тебя назад, — сказал Ковингтон в интервью BT Sports. — Я люблю уничтожать хайп. На этой неделе я уничтожу поезд под названием хайп Масвидаля, и этот парень никогда не будет прежним».

«Что касается Камшота (Хамзата Чимаева), пусть проложит путь наверх, победит в громких боях, и тогда мы можем начать разговор. Но до тех пор перестаньте раскручивать этого парня. Эта шумиха на самом деле может причинить ему урон в октагоне».

В главном событии турнира UFC 272, который состоится в ночь на 6 марта в Лас-Вегасе, Ковингтон сразится с бывшим одноклубником Хорхе Масвидалем.

В ночь на 10 апреля на турнире UFC 273 Хамзат Чимаев может провести бой с бразильцем Гилбертом Бернсом, а в случае победы стать следующим претендентом на пояс чемпиона UFC в полусреднем весе.