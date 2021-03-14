Скандально известный российский боец Вячеслав Дацик рассказал «СЭ» о ходе переговоров по организации его поединка с Александром Емельяненко.

«Федерация бокса России готова организовать этот бой, — сказал Дацик. — Ведутся переговоры, предложили две два даты — в мае и в сентябре. Зависит от раскрутки этого боя. Хотя что тут раскручивать? Наш бой с 2010 года раскручен. Дальше уже некуда. Саша провел бой с Михаилом Кокляевым, срубил легких денег. Потом вышел на бой с реальным бойцом — Магой Исмаиловым — и получил втык. Против реальных бойцов он боится выходить, хочет рубить легкие деньги».

По словам Дацика, поединок планируется провести по правилам бокса.

«Я готов выйти против него по любым правилам. Но готова помочь в организации этого боя Федерация бокса, так что он будет по правилам бокса, — отметил Дацик. — Надеюсь, бой будет в мае. По-быстрому хлопну его и буду готовиться к уже реальным бойцам — я надеюсь на реванш с Ле Баннером, с другими бойцами».

(Илья Андреев)