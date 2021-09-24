TDFC X: расписание и результаты боев 24 сентября, Дацик против Рэндайна

Сегодня, 24 сентября, в Москве состоится бойцовский турнир на голых кулаках TDFC X.

В рамках карда пройдет бой между Вячеславом Дациком и Рэнди Рендайном. Накануне Дацик и Рендайн прошли церемонию взвешивания. Дацик показал на весах 130 килограммов, вес Рендайна — 115 килограммов.

Главные бои вечера:

Рэнди Рэндайн «Kofi King» — Вячеслав Дацик (кулачный бой в 4-унцевых перчатках)

Адильжан «Адос» Сандибеков — Валерий Заботин (голые кулаки)

Наим «Самурай» Давудов — Рустам «Астероид» Мухитдинов

Павел Шульский — Игорь Вильчицкий

Прямую трансляцию турнира TDFC X можно будет посмотреть на телеканале РЕН ТВ, а также на YouTube-канале «СЭ».