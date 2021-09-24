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TDFC X: расписание и результаты боев 24 сентября, Дацик против Рэндайна

16:00
Предварительный кард. Основной кард.
Предварительный кард.
Сегодня, 24 сентября, в Москве состоится бойцовский турнир на голых кулаках TDFC X.

В рамках карда пройдет бой между Вячеславом Дациком и Рэнди Рендайном. Накануне Дацик и Рендайн прошли церемонию взвешивания. Дацик показал на весах 130 килограммов, вес Рендайна — 115 килограммов.

Главные бои вечера:

Рэнди Рэндайн «Kofi King» — Вячеслав Дацик (кулачный бой в 4-унцевых перчатках)

Адильжан «Адос» Сандибеков — Валерий Заботин (голые кулаки)

Наим «Самурай» Давудов — Рустам «Астероид» Мухитдинов

Павел Шульский — Игорь Вильчицкий

Прямую трансляцию турнира TDFC X можно будет посмотреть на телеканале РЕН ТВ, а также на YouTube-канале «СЭ».

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Сергей Ревенко все материалы автора

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