TDFC X: расписание и результаты боев 24 сентября, Дацик против Рэндайна
16:00
Сегодня, 24 сентября, в Москве состоится бойцовский турнир на голых кулаках TDFC X.
В рамках карда пройдет бой между Вячеславом Дациком и Рэнди Рендайном. Накануне Дацик и Рендайн прошли церемонию взвешивания. Дацик показал на весах 130 килограммов, вес Рендайна — 115 килограммов.
Главные бои вечера:
Рэнди Рэндайн «Kofi King» — Вячеслав Дацик (кулачный бой в 4-унцевых перчатках)
Адильжан «Адос» Сандибеков — Валерий Заботин (голые кулаки)
Наим «Самурай» Давудов — Рустам «Астероид» Мухитдинов
Павел Шульский — Игорь Вильчицкий
Прямую трансляцию турнира TDFC X можно будет посмотреть на телеканале РЕН ТВ, а также на YouTube-канале «СЭ».
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