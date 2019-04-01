Вячеслав Дацик: Кличко, Сталин, Хабиб, Конор

Вторая часть интервью самого эпатажного российского бойца ММА.

Во второй части вы узнаете:

– В чем Макгрегор лучше Хабиба.

– Каковы шансы Нурмагомедова в бою с Тони Фергюсоном.

– Что вырывал Дацик первым делом, чтобы пробить стену или снести дверь.

– Три вещи, которые "Рыжий Тарзан" любит больше всего на свете.

– Считает ли Дацик себя добрым человеком?

– Как правильно громить бордель?

– Почему "антибордельный" рейд – это борьба за справедливость.

– Как Дацик стал соперником Орловского. Удивительная история.

– Кем теперь работает "Рыжий Тарзан" и сколько зарабатывает.

– Гонорар Дацика за бой. Сколько?

– Хороший ли правитель Сталин?

– Зачем Дацику нужно набрать 200 килограммов?

– Почему его не взяли в армию?

– Если бы Дацик стал депутатом, какие законы он предложил бы первым делом?

"Ушатайка это ушатайка. Самое офигенное когда с одного удара роняешь двоих". Откровенное интервью с Дациком //

Дацик: русская зона, Емельяненко, грабежи и уличные драки (первая часть видеоинтервью)