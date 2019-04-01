Вячеслав Дацик: Кличко, Сталин, Хабиб, Конор

Во второй части вы узнаете:
– В чем Макгрегор лучше Хабиба.
– Каковы шансы Нурмагомедова в бою с Тони Фергюсоном.
– Что вырывал Дацик первым делом, чтобы пробить стену или снести дверь.
– Три вещи, которые "Рыжий Тарзан" любит больше всего на свете.
– Считает ли Дацик себя добрым человеком?
– Как правильно громить бордель?
– Почему "антибордельный" рейд – это борьба за справедливость.
– Как Дацик стал соперником Орловского. Удивительная история.
– Кем теперь работает "Рыжий Тарзан" и сколько зарабатывает.
– Гонорар Дацика за бой. Сколько?
– Хороший ли правитель Сталин?
– Зачем Дацику нужно набрать 200 килограммов?
– Почему его не взяли в армию?
– Если бы Дацик стал депутатом, какие законы он предложил бы первым делом?
"Ушатайка это ушатайка. Самое офигенное когда с одного удара роняешь двоих". Откровенное интервью с Дациком //
Дацик: русская зона, Емельяненко, грабежи и уличные драки (первая часть видеоинтервью)