"Вы - г***". Емельяненко - авторам негативных комментариев в Инстаграме

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко в своем Инстаграме опубликовал видеообращение к людям, которые пишут негативные комментарии в его адрес в социальных сетях.

- Зашел в Инстаграм, почитал комментарии. Очень много негатива. Пишут его либо поросята дутые, либо чертяги. Они делают это с закрытых аккаунтов: в одной руке заявление в милицию, в другой - айфон. И самоутверджаются. Резиновые изделия номер два вы, г***ны, - сказал Емельяненко.

Ранее спортсмен обратился к известному штангисту и пауэрлифтеру Михаилу Кокляеву и посоветовал тому готовиться к совместному поединку.

Емельяненко - Кокляеву: "Я тебе выбью зубы"