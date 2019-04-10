Емельяненко - Кокляеву: "Я тебе выбью зубы"

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко вновь обратился к известному штангисту и пауэрлифтеру Михаилу Кокляеву. Ранее Емельяненко и Кокляев вступили в перепалку, обменявшись постами в социальной сети.

Емельяненко опубликовал в Инстаграме новый пост, в котором посоветовал Кокляеву тренироваться.

– Смотрю последнее время Кокляев то на гитаре песню споет, то на пианино что-то исполнит. Я понимаю, Миша, что это будет светлая память о тех временах, когда ты не шепелявил. Я во время боя выбью тебе зубы, ты будешь хрипеть. Тренируйся, Миша, чтоб не упасть сразу. Готовься к бою, он состоится у нас сто процентов, я тебе обещаю, – сказал Емельяненко в ролике, который он опубликовал в своем Инстаграме.