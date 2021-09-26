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Все результаты UFC 266: Шевченко нокаутировала Мерфи, Волкановски победил Ортегу и другие

08:16
Валентина Шевченко защитила свой титул в бою против американки Лорен Мерфи. Фото USA Today Sports
Валентина Шевченко защитила свой титул в бою против американки Лорен Мерфи. Фото USA Today Sports
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В ночь на 26 сентября в Лас-Вегасе прошел турнир UFC 266.

Полулегкий вес: Джонатан Пирс (США, 11-4) победил Омара Феррера (Венесуэла, 11-2) — удушающий прием (2-й раунд, 3:31).

Полусредний вес: Мэтью Семелсбергер (США, 9-3) победил Мартина Сано (США, 4-3) — нокаут (1-й раунд, 00:15).

Средний вес: Ник Максимов (США, 7-0) победил Коди Брандейджа (США, 6-2) — единогласное решение судей.

Легкий вес: Джэлин Тернер (США, 11-5) победил Уроша Медича (США, 7-1) — удушающий прием (1-й раунд, 4:01).

Наилегчайший вес (женщины): Тайла Сантос (Бразилия, 18-1) победила Роксанн Модаффери (США, 25-19) — единогласное решение судей.

Тяжелый вес: Крис Дакас (США, 12-3) победил Шамиля Абдурахимова (Россия, 20-6) — технический нокаут (2-й раунд, 1:23).

Легкий вес: Дэн Хукер (Новая Зеландия, 20-6) победил Насрата Хакпараста (Германия, 13-6) — единогласное решение судей.

Легчайший вес: Мераб Двалишвили (Грузия, 14-4) победил Марлона Мораеса (Бразилия, 23-9-1) — технический нокаут (2-й раунд, 4:25).

Наилегчайший вес (женщины): Джессика Андраде (Бразилия, 22-9) победила Синтию Калвилью (США, 9-3) — технический нокаут (1-й раунд, 4:51).

Тяжелый вес: Кертис Блейдс (США, 15-3-1) победил Жаирзиньо Розенстрайка (Суринам, 12-3) — единогласное решение судей.

Средний вес: Робби Лоулер (США, 29-15) победил Ника Диаза (США, 26-10) — технический нокаут (3-й раунд, 0:44).

Наилегчайший вес (женщины, титульный бой): Валентина Шевченко (Кыргызстан, 22-3) победила Лорен Мерфи (США, 15-5) — технический нокаут (4-й раунд, 4:00).

Полулегкий вес: Алекс Волкановски (Австралия, 23-1) победил Брайана Ортегу (США, 15-2) — единогласное решение судей.

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Никита Карин все материалы автора

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