Шевченко нокаутировала Мерфи и защитила титул чемпионки UFC
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко защитила свой титул в бою против американки Лорен Мерфи. Бой завершился техническим нокаутом в четвертом раунде.
Поединок прошел в Лас-Вегасе на турнире UFC 266. Для 33-летнеей Шевченко это шестая защита титула. Всего у нее 25 боев в профессиональных ММА (22 победы и 3 поражения).
У 38-летней Мерфи 20 боев (15 побед, 5 поражений). Ранее она ни разу не проигрывала нокаутом.
Напомним, Шевченко — киргизо-перуанский боец. Она также является 11-кратной чемпионкой мира по муай-тай и трехкратной чемпионкой мира по кикбоксингу. В UFC у нее 13 боев, из которых 2 поражения.
Another masterclass from @BulletValentina ?— UFC (@ufc) September 26, 2021
[ #UFC266 | TUNE IN NOW | Live on ESPN+ PPV: https://t.co/2qE0lEWxD2 ] pic.twitter.com/CeT3kIHcwG
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