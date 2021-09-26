Шевченко нокаутировала Мерфи и защитила титул чемпионки UFC

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко защитила свой титул в бою против американки Лорен Мерфи. Бой завершился техническим нокаутом в четвертом раунде.

Поединок прошел в Лас-Вегасе на турнире UFC 266. Для 33-летнеей Шевченко это шестая защита титула. Всего у нее 25 боев в профессиональных ММА (22 победы и 3 поражения).

У 38-летней Мерфи 20 боев (15 побед, 5 поражений). Ранее она ни разу не проигрывала нокаутом.

Напомним, Шевченко — киргизо-перуанский боец. Она также является 11-кратной чемпионкой мира по муай-тай и трехкратной чемпионкой мира по кикбоксингу. В UFC у нее 13 боев, из которых 2 поражения.