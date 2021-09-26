«Я же вам говорил». Петр Ян отреагировал на отмену боя со Стерлингом

Российский боец UFC Петр Ян отреагировал на новость о том, что американец Алджэмейн Стерлинг снялся с реванш-боя на турнире UFC 267.

Поединок должен был состояться в октябре этого года.

«Я же вам говорил», — написал Ян в Twitter с отсылкой на сообщение, опубликованное в начале сентября. Тогда российский боец написал: «Эта сучка снимется с боя».

Напомним, что в качестве возможной причины отмены реванша называются проблемы 32-летнего Стерлинга с шеей.

6 марта Петр Ян проиграл Стерлингу из-за запрещенного удара в 4-м раунде коленом в голову. 28-летний россиянин был дисквалифицирован за это, победу присудили американцу.