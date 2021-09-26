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Волкановски победил Ортегу и защитил титул чемпиона UFC

08:10
Александр Волкановски. Фото Twitter
Александр Волкановски. Фото Twitter

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски победил американца Брайана Ортегу и защитил свой титул во второй раз.

Поединок прошел на турнире UFC 266 в Лас-Вегасе. 32-летний австралийский боец выиграл в упорном поединке по очкам. Ортега несколько раз пытался задушить Волкановски, однако последний значительно перебил соперника.

Напомним, что титульный бой между Волкановски и Ортегой должен был состояться еще 27 марта на UFC 260 в Лас-Вегасе. Поединок был отменен за неделю до шой, так как австралийский боец сдал положительный тест на коронавирус.

Волкановски в предыдущем бою в июле прошлого года победил раздельным решением судей Макса Холловэя в титульном реванше. Ортега в октябре прошлого года единогласным решением выиграл у корейца Чон Чхан Сона.

У Волкановский 24 боя в ММА (23 победы, 1 поражение). 30-летний Ортега провел 18 боев (15 побед, 2 поражения, 1 бой признан несостоявшимся).

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Роман Шишов все материалы автора

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