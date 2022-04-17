Белал Мухаммад победил Висенте Луке в главном поединке UFC Vegas 51

Американский боец Белал Мухаммад победил бразильца Висенте Луке в главном поединке турнира UFC Vegas 51.

Мухаммад выиграл в пятираундовом поединке единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-47).

Мухаммад взял реванш у Луке за поражение пятилетней давности. Первый поединок между бойцами состоялся 12 ноября 2016 года на UFC 205, тогда бразилец нокаутировал американца в первом раунде.

На счету 33-летнего Мухаммада 21 победа и 3 поражения в профессиональной карьере, у 30-летнего Луке 21 победа, 8 поражений и 1 ничья.