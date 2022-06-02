Волков заявил, что UFC не ограничивает российских бойцов из-за ситуации в мире

Российский боец UFC Александр Волков заявил, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата не дает российским бойцам рекомендаций и не выносит ограничений в связи с ситуацией в мире.

«UFC никаких рекомендаций не давал. Единственное, они сейчас предупреждают всех бойцов, что с флагом [выходить] нельзя. Но я и до этого поединка не выносил флаг, поэтому на меня это никак не повлияло. Так что особо никаких дополнительных рекомендаций [к российским бойцам] нет», — цитирует Волкова ТАСС.

Ближайший бой Волкова состоится в ночь с 4 на 5 июня против Жаирзиньо Розенструйка на турнире UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе.

Россиянин уступил в предыдущем поединке Тому Аспиналлу (12-2) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 19 марта на UFC Fight Night 204 в Лондоне, Великобритания.