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Сегодня, 12:18

Волков заявил, что UFC не ограничивает российских бойцов из-за ситуации в мире

Виктория Кравченко
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Российский боец UFC Александр Волков заявил, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата не дает российским бойцам рекомендаций и не выносит ограничений в связи с ситуацией в мире.

«UFC никаких рекомендаций не давал. Единственное, они сейчас предупреждают всех бойцов, что с флагом [выходить] нельзя. Но я и до этого поединка не выносил флаг, поэтому на меня это никак не повлияло. Так что особо никаких дополнительных рекомендаций [к российским бойцам] нет», — цитирует Волкова ТАСС.

Ближайший бой Волкова состоится в ночь с 4 на 5 июня против Жаирзиньо Розенструйка на турнире UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе.

Россиянин уступил в предыдущем поединке Тому Аспиналлу (12-2) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 19 марта на UFC Fight Night 204 в Лондоне, Великобритания.

Источник: https://n.tass.ru/sport/14800015
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