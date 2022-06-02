Боец UFC Можаров ответил на обвинения в подделке рекорда

27-летний украинский боец UFC Аскар Можаров ответил на обвинения в том, что ему подделали рекорд. По словам Можарова, информационные порталы наподобие Sherdog смешали некоторые его любительские поражения с профессиональными.

«Когда узнали, что у меня будет бой в UFC, начали рыскать в моей карьере, что-то искать, — сказал Можаров на пресс-конференции в преддверии UFC Fight Night 207. — Дело в том, что я сменил имя и фамилию. У меня очень много боев было в Китае, которые не добавляли в рекорд. И мне с трудом приходилось добавлять каждый бой в карьеру, потому что мне нужны были эти цифры. Но некоторые люди меня очень сильно подвели, так как испортили ситуацию с этими рекордами. На одном сайте был один рекорд, на другом — другой.

Потом они запутали этих админов и смешали некоторые любительские поражения с профессиональными. То есть... Когда мне было 18 лет, я вообще не выступал по ММА. Просто была одна организация, в которой я, так скажем, начинал этот путь. Я не умел бороться, и там некоторые делали сабмишены. Но 7-8 лет никто этого не знал, потому что я поменял себе имя и фамилию, так как у меня новый отец. И какой-то из админов взял и специально добавил мне это. Видимо, хотел выделиться справедливым сильно».

Можаров подписал контракт с UFC в мае 2021 года. Он дебютирует в лиге против Алонзо Менифилда (11-3) 4-го июня на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе, США.