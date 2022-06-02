Александр Волков: «В бою с Аспиналлом я испытывал ментальные проблемы»

Российский боец UFC Александр Волков (34-10) прокомментировал поражение Тому Аспиналлу (12-2) на UFC Fight Night 204 в Лондоне. По словам бойца, он испытывал ментальные проблемы из-за происходящего в мире.

«Ну буду оправдываться, порой такое случается, — сказал Волков на пресс-конференции перед UFC Fight Night 207. — Аспиналл был хорош, он реально классный боец. У него светлое будущее, посмотрим, что будет с ним дальше. В тот раз он был просто лучше. Со мной все было в порядке. Возможно, были ментальные проблемы из-за происходящего в мире».

Волков подерется с Жаирзиньо Розенструйком (12-3) 4 июня на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе, США.

Волков прошлый бой проиграл Аспиналлу сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 19 марта на UFC Fight Night 204 в Лондоне, Великобритания.