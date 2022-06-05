Тренер Волкова прокомментировал победу подопечного над Розенструйком

Тренер российского тяжеловеса Александра Волкова Тарас Кияшко в интервью «СЭ» отреагировал на победу подопечного над суринамцем Жаирзиньо Розенструйком.

«Саня вернулся, — сказал Кияшко «СЭ». — Мы были уверены в нем. Мы всегда были уверены в нем, и с первой минуты, когда он вышел на бой, было понятно, что Саня победит. Мы рады. Саня лучший. Саня — красавчик.

Спасибо огромное тренерам и ребятам из Америки Кенни Джонсону и Тики за то, что помогли. Мы с нетерпением ждали поединка. Общались каждый день. Правда, в день боя мы не созванивались, потому что, наверное, все что могли мы сделали здесь, в Москве. Саня — молодец».

Волков победил Розенструйка техническим нокаутом в первом раунде. Бойцы сразились в главном событии турнира UFC Fight Nights 207, который проходил в ночь на 5 июня в Лас-Вегасе.