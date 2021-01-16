Волкановски проведет бой с Ортегой 27 марта

Чемпион UFC в полулегком весе Александер Волкановски проведёт следующую защиту титула 27 марта. Соперником австралийца станет Брайан Ортега, сообщает MMA Junkie.

Напомним, Александер Волкановски отобрал титул у Макса Холлоуэя в минувшем году, а 12 июля защитил пояс в бою-реванше.

Ортега в октябре прошлого года вернулся в клетку после двух лет простоя и перебил «Корейского Зомби» Чен Сунг Джанга.