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Волкановски проведет бой с Ортегой 27 марта

22:25
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Чемпион UFC в полулегком весе Александер Волкановски проведёт следующую защиту титула 27 марта. Соперником австралийца станет Брайан Ортега, сообщает MMA Junkie.

Напомним, Александер Волкановски отобрал титул у Макса Холлоуэя в минувшем году, а 12 июля защитил пояс в бою-реванше.

Ортега в октябре прошлого года вернулся в клетку после двух лет простоя и перебил «Корейского Зомби» Чен Сунг Джанга.

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