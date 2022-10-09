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9 октября, 12:06

Волкановски — Махачеву: «Не беспокойся, я буду на UFC 280». Махачев ответил

Волкановски обратился к Махачеву перед боем с Оливейрой
Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (25-1) написал в Twitter Исламу Махачеву (22-1), который усомнился в том, что Чарльз Оливейра (33-8) прилетит на бой.

«Не волнуйся, брат, я буду рядом», — написал Волкановски, на что Махачев ответил: «Приятно это слышать».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Оливейрой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
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