Волкановски назвал трех величайших бойцов в истории UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (23-1) заявил, что Конор Макгрегор (22-6), Жорж Сен-Пьер (26-2) и Исраэль Адесанья (22-1) являются величайшими бойцами в истории организации.

«Очевидно, что Макгрегор. Порой он вытворяет глупости, но из-за своих достижений в спорте остается примером для подражания, — сказал Волкановски в интервью Man of Many. — Он оставил большое наследие, заработал уйму денег и до сих пор остается успешным. Ему не обязательно продолжать драться, но он все еще в игре. Все бойцы хотят таких же результатов.

Также я выделю Жоржа Сен-Пьера. Он всегда был верен своим принципам. У него тоже большое наследие, на него следует равняться. Жорж всегда был тем человеком, которым не уставали восхищаться.

Еще я бы выделил Исраэля Адесанью. Еще до того, как попасть в UFC, он постоянно говорил о наследии, которое он хочет после себя оставить. Исраэль предсказал, как будет развиваться его карьера. Кроме того, он отличный парень и примерный семьянин".

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264.

Сен-Пьер завершил карьеру 17 ноября 2013 года после UFC 167, оставив титул UFC в полусреднем весе.

Адесанья бился в прошлый раз 12 февраля на UFC 271 в Хьюстоне, Техас, выиграв единогласным решением судей Роберта Уиттакера (23-6).