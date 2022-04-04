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Сегодня, 13:23

«Он умеет только пас давать». Хасбулла заявил, что он известнее Криштиану Роналду

Хасбулла Магомедов считает себя популярнее Криштиану Роналду
Давид Хачатрян
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Хасбулла Магомедов в интервью зарубежному YouTube-каналу Barstool Sports сказал, что он популярнее португальского футболиста Криштиану Роналду.

«Мне на Роналду реально пофиг. Я известнее Роналду. Он умеет в матче только пас давать, вот и все», — сказал Хасбулла.

Ранее в этом году популярный таджикистанский певец Абдурозик встретился с Роналду. «Чемпион, я всю жизнь мечтал встретиться с тобой, брат!» — написал Абдурозик в соцсетях под совместной фотографией с португальцем.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
ММА
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