«Он умеет только пас давать». Хасбулла заявил, что он известнее Криштиану Роналду

Хасбулла Магомедов в интервью зарубежному YouTube-каналу Barstool Sports сказал, что он популярнее португальского футболиста Криштиану Роналду.

«Мне на Роналду реально пофиг. Я известнее Роналду. Он умеет в матче только пас давать, вот и все», — сказал Хасбулла.

Ранее в этом году популярный таджикистанский певец Абдурозик встретился с Роналду. «Чемпион, я всю жизнь мечтал встретиться с тобой, брат!» — написал Абдурозик в соцсетях под совместной фотографией с португальцем.