Анатолий Токов: «Bellator не будет давать русским бои за титул»

Средневес Bellator Анатолий Токов (30-2) сообщил, что владельцы лиги отказываются давать русским бойцам бои за титул.

«После октября нам пообещали бой на февраль, но как обычно почему-то американские бойцы отказываются драться, — сказал Токов в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА». — Не знаю, почему они так боятся русских. Потом Федор разговаривал по поводу меня, они все отказались, но в Bellator предложили бой за пояс 24 июня.

Мы согласились и не стали ждать других боев. А недавно нам сказали, что пока русские не могут драться за титул, и поэтому на 24 июня мне титульный поединок не дадут, но обещают дать другой бой, пока не знаю с кем. Bellator не то чтобы не хочет. Есть президент организации Скотт Кокер, есть работники, они не против. Но люди, которым принадлежит Bellator, сказали, что не будут давать русским титульные бои.

Немков и Кори Андерсон? Во-первых, у Вадика пояс все-таки, у них был бой объявлен до всех этих санкций, и поэтому они разрешили. Сказали, что объявили давно, уже билеты проданы».

Токов идет на серии из 6 побед. В предыдущем поединке он одолел Шарафа Давлатмуродова (18-4) раздельным решением судей на Bellator 269 (23 октября).