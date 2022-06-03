Бывший боец UFC и чемпион ACA в полусреднем весе Альберт Туменов бросил вызов чемпиону AMC Fight Nights в среднем весе Владимиру Минееву.

Ранее стало известно об отмене боксерского поединка Минеева с бойцом поп-ММА Тимуром Никулиным.

«Сегодня увидел, что у Владимира Минеева отменился поединок, и в связи с этим хочу обратиться к нему: Владимир, не стоит ради легких денег опускаться до уровня разных шоуменов Дациков и Никулинов. Ты чемпион одной из лучших организаций России, я чемпион лучшей организации России. Я готов выйти с тобой на ринг. Я даже не хочу думать, что ты можешь испугаться. Хотя я считаю себя одним из лучших бойцов в мире, но проиграть сильнейшему более почетно, чем выиграть у какого-то ноунейма. Я жду твой какой-нибудь положительный ответ», — сказал Туменов в соцсетях.

На счету Туменова 22 победы и 4 поражения. Последний поединок россиянин провел в ноябре 2019 года. Тогда на турнире ACA 102 в Казахстане он нокаутом выиграл у Беслана Ушукова.