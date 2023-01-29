Магомед Исмаилов: «Однозначно не принял бы бой с Хабибом»

Магомед Исмаилов заявил, что не принял бы бой с Хабибом

Российский боец Магомед Исмаилов (18-3) заявил, что не стал бы драться с экс-чемпионом UFC в легком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым (29-0).

«Можно же сделать сейчас такой неожиданный заголовок: «Магомед Исмаилов сказал, что примет противостояние с Хабибом Нурмагомедовым». И Хабиб бы сказал, что возвращается в спорт. Нет, конечно, не принял бы. Однозначно не принял бы», — сказал Исмаилов на встрече с фанатами.