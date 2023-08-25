Минеев: «Дудь родину любит? Тогда пусть идет ее защищать»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе, участник СВО Владимир Минеев рассказал, как относится к журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом).

— Юрий Дудь показывал, что он патриот России. Делал посты и видео о том, что у нас есть хорошее.

— Мне вот такая категория людей неясна. Я — человек, который привык делать руками, как кикбоксер еще и ногами, а они — люди, которые делают языком. Там поговорил, тут поговорил — там, тут... Иностранным агентом же тоже просто так не признают. Значит, было какое-то финансирование извне. То, что он говорил про Россию, показывал, что у нас тоже могут делать хорошо — а что, это неправда? Может быть, это какой-то прием, который позволит большинству обратить на него внимание как на своего. И потом под этим соусом он смог бы транслировать какие-то идеи свои или те идеи, которые он хотел бы транслировать. Может быть, не его идеи, а те, которые ему нужно было транслировать, и за которые он получает деньги извне.

Этот человек... Опять же, я говорю с приставкой «возможно». Он один раз был у нас на Fight Nights. Больше я о нем не видел и не знал. Пару интервью видел, что он задает вопросы людям... Опять же, существует реальный мир, где мужики берут в руки автомат Калашникова и сражаются — что с одной стороны, что с другой. И существует виртуальный мир, где вот такие, как он, берут микрофон в руки и задают вопросы таким же людям, которые просто говорят. Они сидят и говорят. Он там поговорил, тут поговорил, тут какое-то свое мнение выразил. Ну и что? Влияет на умы неокрепших людей, на общество, которое живет чьими-то высказываниями, словами «а вот там этот это сказал, а вот там то сказал». Вообще, это для меня другой параллельный мир. Вот есть мир у людей, которые играют в игры — виртуальный, и я к ним никак не отношусь. Игровики есть же. Они могут делать деньги в этом мире, но в реальной жизни это люди, которые с точки зрения мужского, с точки зрения силы для меня ничего не представляют.

Как оказалось, даже несмотря на то, что он считался хорошим журналистом, он в современной России из себя ничего не представляет. Просто выпнули его, наклеили ярлык «иноагент». И все. Теперь он где-то там, снимает какие-то выпуски непонятно на чьи деньги. Что, кто... Профессионал хороший, базару нет, задает острые вопросы, как-то находит таких людей.

Просто так же тоже не взял и появился Юрий Дудь. Уверен, что в него сначала много вкладывали, кто-то эти деньги находил. Каким механизмом? Я не знаю. Я не думаю, что просто люди... Просто я же живу в этом мире, так же, как и ты. Мы же понимаем, что не будет такого, что в раз люди появились и такие: «Слушай, ты классный парень, на тебе денег. Сделай свою программу». И практически за каждым из нынешних вот таких вот популярных людей есть история, о которой они не рассказывают и не хотят, чтобы о ней узнали. Я практически уверен в этом. Если это не люди из 90-х, которые сделали себя сами. Допустим, Нагиев: сам делал эти программы, «Осторожно, модерн!». Сегодня это человек с большой аудиторией, которого любят миллионы, но он себя держит далеко от политических тем. То же самое — Кушанашвили. Он с огромным интеллектом человек. Но тем не менее, мы его не слышали, потому что имеет свою точку зрения, свое видение и он не стесняется его выражать. Такие люди не совсем удобны. Феномен появления и массового интереса к Дудю тоже чем-то обусловлен. Но чего-то суперского я там не вижу.

— Завершая тему с Юрием Дудем хотел бы отметить, что есть релоканты, которые переехали и жестко критикуют Россию, у которых одна строгая позиция. У Дудя же можно заметить такие комментарии, что он действительно любит свою родину.

— И типа что?! Ну, любил бы — оставался бы здесь, взял бы в руки автомат, куда-то его определили бы в какой-нибудь... Может, ПВОшником бы был. Воевал бы, защищал свою родину, если ты ее любишь. Сейчас он как родине помогает, что для него родина? Понятно, что для меня родина — тоже не партийные элиты... Хорошо, а как он родину защищает? Какую пользу он сейчас несет своей любимой родине? Просто объясните мне, я не понимаю. Он там что, говорит: «Слава России»? Нет же. Релоканты — это те люди, которые продолжают содействовать интервенции. И все. А что он хочет? Чтобы Россия проиграла сейчас в этом конфликте? Это что, помощь родине, что ли?! Я вообще не понимаю, как можно покинуть свою страну, где у тебя родственники, предки твои лежат. Покинуть и не иметь возможности никак общаться и называть себя любящим родину.

15 сентября Минеев проведет бой по правилам кикбоксинга против экс-чемпиона Bellator в среднем весе Рафаэля Карвальо.