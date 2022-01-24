Владимир Минеев рассказал, когда может провести следующий бой

Действующий чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев рассказал, когда может провести следующий поединок.

«Нужно дождаться победителя пары Шлеменко — Одилов. Также есть предложение от RCC, но надо подождать победителя пары Шлеменко и Исмаилов. У меня будет обязательная защита пояса AMC Fight Nights в 2022 году, и пока для меня интересно выступить на совместном турнире AMC Fight Nights и EFC памяти Абдулманапа Нурмагомедова, который пройдет осенью», — сказал Минеев на пресс-конференции, посвященной турниру «Тройной Удар».

В своем последнем поединке, который состоялся в октябре на турнире AMC Fight Nights в Сочи, Минеев техническим нокаутом выиграл у Магомеда Исмаилова.